M+博物館新景點 天台花園裝置玩樂兼打卡 限定店售賣絕版西瓜波懷舊零食【短片‧多圖】
文章日期：2022年04月28日
西九M+博物館近日推出多個新景點，戶外北天台花園展區內新設「M+遊戲地景」半永久裝置，包括多張長椅及3件遊玩雕塑，鼓勵大家結合身體與想像力，嘗試動手動腳、爬上爬下，發掘感官體會。另外，M+博物館新設兩家期間限定店，其中「美樂士多」主打懷舊物品，售賣包括零食、擺設、玩具等，如叮叮糖、豬仔錢箱、絕版西瓜波，店內佈置亦融入老香港設計元素，讓時光倒流1980年代。另一間限定店是成立於1949年的藝術圖書出版商Thames & Hudson，分別於「M+本店」及「M+小舖」設立圖書角，展示藝術、建築、設計、生活和攝影等書籍。
● 「美樂士多」期間限定店
日期：2022年4月21日至7月31日
地點：G層M+本店
● 「Thames & Hudson」期間限定店
日期：2022年4月21日至7月31日
地點：G層M+本店、B1層M+小舖
M+博物館 展覽：
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