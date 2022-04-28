一分鐘看M+博物館展覽「納里尼‧馬拉尼：視界流動」【短片】

M+博物館「納里尼‧馬拉尼：視界流動」：《你能聽見我嗎？》。2018年，印度喀什米爾谷地發生8歲穆斯林女童遭姦殺事件，作者馬拉尼在慘劇發生後創作了這件九頻道裝置，由一系列動畫及被反覆引用的短句妙語組成，不僅展現了馬拉尼對慘案的萬端思緒，也反映出當下紛亂無序的世態。（張可兒攝）

M+博物館「納里尼‧馬拉尼：視界流動」：《回憶瘋狂的梅格》局部。作者馬拉尼在1990年代參與劇本寫作及劇場製作的經歷創作成光影、聲音和繪圖交織的錄像∕皮影戲作品，講述女性的磨難掙扎，尤其是她們在印度的狀況。一幕幕光怪陸離的場景呈現女性面對的悽楚和暴力。而主角「瘋狂的梅格」則是佛蘭德民間故事中令人生畏的人物。（張可兒攝）

西九M+博物館「納里尼．馬拉尼：視界流動」展覽去年底展出，惟M+博物館因新型冠狀病毒疫情閉館，直至本月21日重開迎客。明報電子平台組記者以一分鐘短片呈現「納里尼．馬拉尼：視界流動」，讓大家欣賞這位影像藝術和實驗電影先驅不同時期的3件作品，透過動畫、裝置藝術等創作，展現個人色彩及普世價值。留意參觀者須預約入場參觀，持香港身分證的人可免費預約入場*，大家不妨到M+博物館走一轉，漫步欣賞館內藝術藏品。【M+博物館預約網站】

「納里尼‧馬拉尼：視界流動」展覽

日期：即日至2022年7月31日

地點：地庫二層展演空間

簡介：納里尼‧馬拉尼1946年生於英屬印度（現巴基斯坦）卡拉奇，其作品如夢如幻、層次豐富，取材自她在1947年印巴分治後一度流徙離散成為難民的個人早期經歷，致力探討戰爭和暴力的影響，以及女性所受的壓迫。「視界流動」呈獻三件主要作品《烏托邦》（1969-1976）、《回憶瘋狂的梅格》（2007-2019）及《你能聽見我嗎？》（2018-2020）。

*註：M+博物館自2021年11月12日開幕日起計12個月內，開放予持香港身分證的人預約免費參觀。

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