茶品主題市集@將軍澳MCP新都城中心　多款獨家茶品推專屬優惠｜消費情報

將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）即日起至5月9日舉行茶品主題市集「嚐‧茶春祭市集」，集合多個人氣品牌，搜羅來自世界各地一系列的特色茶葉茶品、茶具、茶製品，以及佐茶美食，包括主打台灣沉香茶的園地茶人Yuentea、來自法國的有機花果茶品牌terre d'Oc、本地天然生酮品牌酮福堂、日式茶具及和菓子專家純粋JUNSU、佐茶之選台灣花蓮茶園研發的壹優UNIQUE ONE茶香爆谷等。多款獨家茶品於市集推出專屬優惠，當中包括純粋JUNSUI推出「母親節限量茶具套裝」（$699），內有不同種類茶具和茶包組合，以及和菓子佐茶；HATI朝心的水果蜜（360克）買三送一；Kai's Gourmet珍菌天下Black Truffle Double Pack Set（原價$220，優惠價$160/2樽）等。

「嚐‧茶春祭市集」@將軍澳MCP新都城中心

日期：即日至5月9日

時間：11:00am-8:00pm

地點：MCP DISCOVERY (新都城中心3期) L1天幕廣場

網址：www.metrocityplaza.com

註：資料以主辦機構公布為準

活動情報：bit.ly/3jVqBh8

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