Tesla@奧海城限定體驗　首展全新Model 3及Model Y　特設「兒童駕駛學院」｜活動情報

Tesla即日至5月9日期間於奧海城2期提供限定體驗，首次展出全新Model 3及Model Y，讓公眾可率先體驗純電動Tesla的性能、先進科技、龐大實用的儲物空間及最新充電技術等。現場設有特別試駕路線供公眾報名，由奧海城出發，途經昂船洲大橋，讓車迷在試駕途中第一身感受和了解Tesla的速度和性能。是次展出更設有香港首間「限定期間Tesla商店」，獨家展示一系列Tesla生活精品、配件及服飾，絕對能滿足一眾Tesla車主。

除了車主可以一嘗駕駛樂趣外，是次活動更特別設有「兒童駕駛學院」，父母可以帶同小朋友一嘗駕駛兒童電動車滋味。S+ REWARDS及Olympian Kids會員憑5點數或500積分即可參與兒童駕駛活動一次，體驗包括拍攝電動車駕駛執照照片及駕駛Tesla兒童電動車，並獲發電子版「Tesla兒童電動車駕駛執照」。

Meet Model Y奧海城限定體驗

日期：即日至5月9日（5月8日暫停開放）

時間：12:00pm-8:00pm

地點：奧海城2期地下主題中庭

註：資料以主辦機構公布為準

活動情報：bit.ly/3jVqBh8

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