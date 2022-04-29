AP鴨、PC狗甜蜜約會@元朗YOHO MALL：四大甜品打卡區+期間限定店+美食市集｜活動情報【短片‧多圖】

Sanrio兩大人氣角色Ahiru No Pekkle（AP鴨）及Pochacco（PC狗）登陸元朗！元朗YOHO MALL明日起（4月30日）至6月5日舉行「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會AT YOHO MALL」，AP鴨和PC狗化身甜品大師穿梭場內4大甜品打卡區：逾4米高的「紅粉至『趣』甜筒」、「甜蜜時光門」、「魔幻曲奇盒」及「至萌甜筒世界」，讓大家盡情拍照留念。

迷你夾公仔機限售200部

場內更設「Ahiru No Pekkle · Pochacco期間限定店」及「甜蜜美食市集」，限定店發售逾200款Ahiru No Pekkle、Pochacco及Sanrio產品，更獨家發售超過20款新推出的主題精品及美食，包括限量200部迷你夾公仔機，以及「甜品便當」、「布甸連冰袋套裝」和「曲奇禮盒連環保袋套裝」。「甜蜜美食市集」雲集逾7間人氣美食攤檔，出售多款特製限量版甜點，包括「特別口味芝士蛋糕」及「限量版香港糯米糍」等。

「Ahiru No Pekkle · Pochacco甜蜜約會」@元朗YOHO MALL

日期︰4月30日至6月5日

時間︰10:00am-10:00pm

地點︰YOHO MALL I及II中庭

Ahiru No Pekkle · Pochacco期間限定店

日期︰4月30日至6月5日

時間︰11:00am-9:00pm

地點︰YOHO MALL I及II中庭

甜蜜美食市集

日期：4月30日至6月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I中庭

註：資料以主辦方公布為準

活動情報：bit.ly/3jVqBh8

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