益生菌｜益生菌產品Q&A　益生菌未證改善濕疹敏感　膠囊比錠劑粉劑好

市面上益生菌產品逾百種，明報OL網Hot Pick記者整理消委會提供的資料，協助讀者了解在購買相關產品時要注意的地方。

問：市面上益生菌產品是什麼？

答：目前市面上有過百種益生菌產品，當中有較多科研支持的益生菌主要屬於兩個菌屬：乳酸桿菌屬（Lactobacillus）和雙歧桿菌屬（Bifidobacterium）。前者能在代謝糖分的同時產生乳酸，後者能製造乳酸之餘，也能製造維他命B群及醋酸。

問：益生菌能改善濕疹或敏感狀況？

答：世界胃腸病學組織在2017年發表的指引文件中指出，暫未有足夠的科研證明哪些益生菌能改善濕疹或敏感狀況。

問：益生菌產品有何副作用？

答：有人服用益生菌後有可能出現如腹脹、腹部絞痛、腹瀉或腸胃不適等，部分人更可能會出現嚴重副作用，如菌血症、真菌血症或因感染而導致嚴重疾病。若本身有免疫力問題或重病病人，應先尋求醫護人員意見才服用。

問：如何分辨較可信的益生菌產品？

答：可留意產品上的菌株是否得到如美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA），或澳洲治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）等國際機構認證，證明菌株已有足夠的科研證明其安全。

問：益生菌產品服用後即時有效？

答：不是。服用益生菌產品一至兩星期後，腸道內益生菌的比例才會慢慢提高，腸道不適的症狀便會開始減輕。

問：益生菌產品膠囊比錠劑和粉劑好？

答：對。膠囊攜帶方便之餘，益生菌亦因有膠囊保護，能通過胃的強酸環境進入腸道。

錠劑即由藥粉加熱壓成圓餅狀的藥丸，由於大部分益生菌都不耐高溫，而錠劑在製作過程中經過高熱和加壓，或令大量益生菌死亡。粉劑雖然食用方便，但益生菌在進食後有機會被胃酸和膽汁消化，有可能無法順利進入大腸。

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