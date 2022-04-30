港鐵商場5月加碼推消費5倍積分賞　指定消費最高享$5500回贈　「一Click即搶」送逾4萬張商場電子優惠券｜著數情報

MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶以電子貨幣消費滿$200，即享5倍積分。（圖片由相關機構提供）

港鐵公司旗下多個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）攜手於5月推出「5月加碼賞高達$5500」、「假日限定5倍『FUN』」及「一Click即搶」快閃活動。MTR Mobile登記用戶於5月6日至5月19日期間於指定港鐵商場內，單一消費滿$2,500，即送$500港鐵商場電子優惠券（包括2張港鐵商場$100指定類別以及3張港鐵商場$100時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠三次；單一消費滿$20,000，即送$4000港鐵商場電子優惠券（包括4張港鐵商場$500指定類別以及4張港鐵商場$500時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠一次。MTR Mobile登記用戶於推廣期內，最高可賺$5500。

另外，港鐵商場更推出「一Click即搶」快閃活動，透過MTR Mobile向登記用戶限時送出逾4萬張港鐵商場電子優惠券，總值超過500萬！於5月12日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile App即有機會獲得港鐵商場電子優惠券，包括40,000張港鐵商場$100指定類別及2000張港鐵商場$500時裝及美容類別電子優惠券。

此外， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶以電子貨幣消費滿$200，即享5倍積分。

1. 「5月加碼賞高達$5,500」

日期：5月6日至5月19日

2. 「一Click即搶」快閃禮遇

日期：5月12日12:00pm起

3. 「假日限定5倍『FUN』」

日期：5月份逢星期五、六、日及公眾假期

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

註：資料以主辦機構公布為準

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