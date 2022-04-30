「裕民坊1周年感謝祭」一連5星期派超過3000份$1禮遇  $1換牛角Buffet午市燒肉、余仁生蟲草膠囊、皇玥蛋卷 「裕民消費加碼賞」電子消費最高回贈$100｜著數情報

市區重建局於即日（4月30日）起舉辦「裕民坊1周年感謝祭」，一連5個星期夥拍YM²裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶推出「$1大激賞」及其他優惠，大派超過3000份$1禮遇，其中包括牛角Buffet午市燒肉定食、余仁生全效CS4蟲草菌絲體膠囊、皇玥伯爵茶蛋卷精裝禮盒、恆香老餅家金腿蛋黃鹹肉粽等，更有機會用$1品嘗老字號雞仔餅大王及永興豆漿王的人氣傳統小食。

另外，YM²裕民坊於即日至6月5日推出「裕民消費加碼賞」，顧客惠顧最多兩間不同商戶以電子貨幣即日消費滿$400，可獲贈$20商場優惠券；消費滿$1000，即可獲贈$50商場優惠券。另外，若顧客使用WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞或八達通方式付款，更可額外獲贈$50商場優惠券，最高可獲$100回贈。

《裕民坊1周年感謝祭》「$1大激賞」

日期：4月30日至5月29日 （逢星期六、日及公眾假期）

換領時間：12:00pm-9:00pm

換領地點：觀塘YM²裕民坊UG禮賓處

「裕民消費加碼賞」

日期： 即日至6月5日

換領時間：12:00pm-9:00pm

換領地點：觀塘YM²裕民坊UG禮賓處

註：資料以主辦機構公布為準

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