沙律食譜：菠菜薯仔番茄沙律　易整兼飽肚｜Green Monday

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

天氣稍熱，吃沙律開胃又健康。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，提供菠菜薯仔番茄沙律食譜，以菠菜苗、番茄、薯仔及意大利青瓜（zucchini）等食材製作，配合沙律醬和日式柚子醋等醬汁，易整兼飽肚。

菠菜薯仔番茄沙律

材料：

菠菜苗 100克

烤焗用薯仔 120克

黃色意大利青瓜 100克

番茄 120克

醬汁材料：

純素沙律醬 15毫升

日式柚子醋 10毫升

黑椒 適量

海鹽 適量

橄欖油 15毫升

製法：

1. 番茄切碎，菠菜苗去蒂洗淨，放入滾水煮10秒後取出擠出水分，將菠菜苗與番茄加在一起。

2. 黃色意大利青瓜切片加適量黑椒及海鹽攪拌。薯仔切粒，醬汁材料混合，備用。

3. 焗爐預熱155至160度，薯仔加適量橄欖油及海鹽攪拌，放入烤盤，再放入焗爐焗8至10分鐘，取出後放入黃色意大利青瓜片，再焗8至10分鐘。

4. 加入番茄和菠菜苗，倒入醬汁再攪拌，即成。

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