沙律食譜：菠菜薯仔番茄沙律 易整兼飽肚｜Green Monday
文章日期：2022年05月02日
天氣稍熱，吃沙律開胃又健康。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，提供菠菜薯仔番茄沙律食譜，以菠菜苗、番茄、薯仔及意大利青瓜（zucchini）等食材製作，配合沙律醬和日式柚子醋等醬汁，易整兼飽肚。
菠菜薯仔番茄沙律
材料：
菠菜苗 100克
烤焗用薯仔 120克
黃色意大利青瓜 100克
番茄 120克
醬汁材料：
純素沙律醬 15毫升
日式柚子醋 10毫升
黑椒 適量
海鹽 適量
橄欖油 15毫升
製法：
1. 番茄切碎，菠菜苗去蒂洗淨，放入滾水煮10秒後取出擠出水分，將菠菜苗與番茄加在一起。
2. 黃色意大利青瓜切片加適量黑椒及海鹽攪拌。薯仔切粒，醬汁材料混合，備用。
3. 焗爐預熱155至160度，薯仔加適量橄欖油及海鹽攪拌，放入烤盤，再放入焗爐焗8至10分鐘，取出後放入黃色意大利青瓜片，再焗8至10分鐘。
4. 加入番茄和菠菜苗，倒入醬汁再攪拌，即成。
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