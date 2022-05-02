花生漫畫 X 日本FDMTL「#OOTD日系穿搭包」　7-Eleven周三早上7時起換購｜7-11消費情報

7-Eleven聯乘日本著名牛仔拼布潮牌FDMTL和經典漫畫《花生漫畫PEANUTS》，獨家推出8款不同造型的「#OOTD日系穿搭包」。此系列將於5月4日早上7時起登陸7-Eleven，yuu會員可獨家預購2款「#OOTD日系穿搭包」日系文青及日系型格VIP套裝，每款套裝各限量200盒。外盒印有FDMTL拼布圖案設計，每款套裝包括4款指定日系穿搭包，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款，只需用88,000 yuu積分即可換領全套系列。另外，顧客亦可儲印花或用yuu積分於7-Eleven換購8款「#OOTD日系穿搭包」。

PEANUTS X FDMTL「#OOTD日系穿搭包」換購@7-Eleven

印花派發詳情：5月4日7:00am至6月28日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：5月4日7:00am至7月1日，儲齊12張印花加$80，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」2個；或儲齊8張印花加$46，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期：5月4日7:00am至6月28日

兌換日期：5月4日7:00am至7月1日，以8800 yuu積分加$8，隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。

yuu會員專享「#OOTD日系穿搭包」VIP套裝換領：

兌換積分：88,000 yuu積分

預購日期：5月4日12:00pm至5月17日

取貨日期：6月7日7:00am至6月13日

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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