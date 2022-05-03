鮮淮山8食譜　湯麵飯蒸炒餸任選

鮮淮山補陰生津，本文整理多個鮮淮山食譜，供在家煮食的讀者選用：鮮淮山杞子排骨響螺湯、蓮子鮮淮山銀耳湯、自製淮山麵、鮮淮山圓肉雞柳煲仔飯、鮮淮山炒肉片、鮮淮山蒸薑汁排骨、鮮淮山榆耳六合菜黑豚肉、金湯翡翠鮮淮山釀羊肚菌。

一．鮮淮山杞子排骨響螺湯

材料：響螺2隻、排骨半斤、鮮淮山3両、杞子3錢、紅棗6粒、生薑3片

製法：淮山去皮洗淨，切成塊狀。杞子浸水，排骨汆水。響螺解凍後汆水。紅棗去核。所有材料放入煲內，用8碗水煮2小時即成。

二．鮮淮山蓮子銀耳湯

材料：鮮淮山 1條、蓮子 30克、銀耳 3朵、水 2000毫升、鹽 適量

製法：蓮子和銀耳洗淨，分別浸水15分鐘，備用。淮山去皮切件。全部材料煮1.5小時，即成。

三．鮮淮山麵DIY（3人分量）

材料：高筋麵粉 200克、鮮淮山 60克、水 30毫升【製法詳情】

四．鮮淮山圓肉雞柳煲仔飯（2人分量）

材料：新鮮日本淮山 3-4片、米 1碗、圓肉 3-5粒（浸軟、切碎）、去皮雞柳 1隻、水 1.5碗、老抽 1湯匙

製法︰淘洗白米，用水浸1小時，備用。圓肉浸軟後切碎備用。先將白米和圓肉放入煲中，注入清水，以高火煮滾至米飯狀。把去皮雞柳和淮山放在飯上，蓋上煲蓋，轉慢火煮約10分鐘至熟透即成。可加上老抽調味。衛生署有「營」食肆網站食譜

五．鮮淮山蒸薑汁排骨

材料：鮮淮山 半條、排骨 半斤、紅棗 6至8粒、薑 1大片【製法詳情】

六．鮮淮山炒肉片

材料：豬肉100克、鮮淮山1條、雲耳5朵、鹽+糖+生粉+蒜蓉+薑適量、水+油少許

製法：豬肉洗淨切片，以鹽、糖、生粉醃約15分鐘。鮮淮山洗淨切片，雲耳洗淨後泡水浸軟備用。鑊內放油，以薑蒜起鑊，炒香肉片後加淮山及雲耳拌勻，加水蓋鑊煮腍食材至熟透，放鹽調味即成。

七．鮮淮山榆耳六合菜黑豚肉（4人分量）

材料：瘦黑豚肉 3兩、鮮淮山 1兩、甜豆 1兩、彩椒 1/2兩、榆耳 1兩、百合 1/2兩、茨實 1/2兩、鹽 1/2茶匙、糖 1/2茶匙、菜籽油 3茶匙

製法︰甜豆切段，彩椒切角，甜豆、榆耳、百合、鮮淮山及茨實汆水，瘦黑豚肉汆水，備用。鑊燒熱下油，煎香瘦黑豚肉。將所有已汆水材料、彩椒、鹽和糖加入鑊中，快炒即可。衛生署有「營」食肆網站食譜

八．金湯翡翠鮮淮山釀羊肚菌（1人分量）

材料︰羊肚菌2塊、莧菜（或豆苗）120克、洋葱碎20克、鮮淮山肉31克、南瓜肉63克、上湯150亳升、鹽1/3茶匙、大豆油2/3茶匙

製法︰羊肚菌浸1-2小時至軟身，洗淨。燒熱鑊，倒1/3茶匙油。莧菜放進鑊中加鹽炒約數分鐘，加水煮至熟透，備用。倒進餘下的油，快炒洋葱1-2分鐘，備用。鮮淮山肉、南瓜肉蒸6-8分鐘，再分開壓成茸。拌勻淮山茸和洋葱，釀入羊肚菌。以慢火把60毫升上湯煮至濃稠，放進羊肚菌，讓羊肚菌吸收上湯味道，稍後取出。南瓜茸放入餘下的上湯，加熱煮成金湯。碟上先放莧菜，再把羊肚菌置上，最後加入金湯即成。衛生署有「營」食肆網站食譜

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