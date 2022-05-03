REVLON OhMyQUAD！系列 + Glowcation系列 打造亮麗耀目妝容｜2022妝品
文章日期：2022年05月03日
踏入春夏，REVLON將推出OhMyQUAD！及Glowcation系列，兩個系列除了有品牌皇牌產品，更有全新彩妝和聯乘產品。OhMyQUAD！系列備有REVLON皇牌No.1 ColorStay系列的升級四色眼影盤，包括3盤耀眼新色和1盤熱賣色，齊備柔和啞緻色彩和閃爍眼影，加上持久修形眉筆及漆亮炫目眼線筆，幫助輕鬆打造迷人電眼；Glowcation系列則備有多款產品：高效祼光抗污染輕粉底、RELVON X Megan Thee Stallion壞女皇閃爍彩妝盤、麗采唇膏——柔亮系列和REVLON X Barbie系列，由面部、眼部、唇部彩妝到美容工具，全面照顧日常裝扮所需，時刻亮麗耀目。
REVLON OhMyQUAD！系列
REVLON持久日夜四色眼影盤$118
REVLON持久修形眉筆$68
REVLON漆亮炫目眼線筆$69
REVLON Glowcation系列
REVLON高效祼光抗污染輕粉底$138
REVLON X Megan Thee Stallion壞女皇閃爍彩妝盤$138
REVLON麗采唇膏——柔亮系列$65
REVLON X Barbie系列專業美甲銼套裝$25
REVLON X Barbie美甲必備套裝$85
REVLON X Barbie迷你眉鑷套裝$65
REVLON X Barbie睫毛夾$85
銷售點：莎莎、屈臣氏及萬寧的REVLON彩妝自助專櫃、Aeon、HKTVMALL（部分產品）、Zalora HK（Glowcation系列在屈臣氏獨家發售）
客戶服務熱線：2890 0852
註：資料及價錢以品牌公布為準
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