母親節甜品DIY：食用花啫喱【短片示範】

食用花宜先用溫水浸泡2至3分鐘，有助去走雜質。（何芍盈攝）

淺色啫喱較能突出食用花的美，可選如芒果味、荔枝味等。（何芍盈攝）

母親節快到，想自製甜蜜小驚喜送給媽媽？可以考慮以食用花入饌炮製甜品：花花啫喱。選用淺色啫喱，較能突出食用花的美，例如芒果味、荔枝味。

花花啫喱DIY

材料︰

啫喱粉 1盒

熱水 1碗（約225ml）

暖水 1碗（約225ml）

食用花 適量

製法︰

1. 食用花用溫水浸泡2至3分鐘，有助去走雜質，備用。

2. 啫喱粉倒進大碗，加熱水混合溶解後，再加入暖水攪勻，攤涼。

3. 食用花放入甜品杯。若想將啫喱倒出置碟上，宜將食用花倒轉放。

4. 啫喱水倒入甜品杯，放入雪櫃凝固後，將啫喱倒出置碟上即成。注意：倒入啫喱水後，食用花會浮起，若想食用花凝固在啫喱較表面的位置，可考慮分層製作啫喱，例如先倒入小量啫喱水製作底層啫喱，待凝固後，才放入食用花，然後倒入其餘啫喱水。

食用花購買地點︰（前往購買前宜先致電查詢是否有貨）

．觀塘NUTMAD Cafe and dining 營業時間︰11:30am-6:00pm（周一至日） 電話查詢︰3565 6422

．長沙灣蔬菜統營處 營業時間︰9:00am-6:00pm（周一至日） 電話查詢︰2387 4164

圖、文、片：陸秋燕、何芍盈

母親節2022：bit.ly/3Ei6nHL

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