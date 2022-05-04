鮑魚豐味自助晚餐＋周末下午茶自助餐@馬哥孛羅咖啡廳｜美食情報

馬哥孛羅咖啡廳明日（5日）起至6月30日推出以鮑魚菜式為主題的鮑魚豐味自助晚餐，自助晚餐除每晚輪流供應多款鮑魚美饌包括鮑魚栗子雞煲、鮑魚炆火腩豆卜及鮑魚瑤柱雞粒炒飯等，當然少不了冰鎮海鮮包括生蠔、龍蝦、小龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，更設美食專枱為客人即席烹調龍蝦意大利粉、新鮮波士頓龍蝦。另外，每位賓客可享凍清酒鮑魚配三文魚子乙客，另於晚餐時段可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

另外，5月7日至6月30日期間的周末及公眾假期，餅廚炮製各式燕窩甜品及不同口味的馬卡龍，讓大家以甜蜜的下午茶自助餐度過周末假期。下午茶自助餐供應一系列養顏甜點，包括木瓜燕窩薑汁燉蛋、意大利乳清芝士蛋糕配西柚燕窩、椰汁芒果西米布甸配燕窩及燕窩蛋撻等，甜品專櫃同時放滿色彩繽紛的馬卡龍塔，每名客人更可免費享用無限添飲果汁。

鮑魚豐味自助晚餐@馬哥孛羅咖啡廳

供應期：5月5日至6月30日

供應時間：6:30pm–10:00pm

價錢：

周一至五：成人$608、小童$368、長者$558

周六、日、公眾假期及前夕：成人$668、小童$408、長者$608

甜蜜盛「燕」‧馬卡龍周末下午茶自助餐@馬哥孛羅咖啡廳

供應期：5月7日至6月30日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：3:15pm–5:15pm

價錢：成人$328、小童$228、長者$278

地址：尖沙嘴海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

訂座電話／WhatsApp：2113 3912

註：價目另設加一服務費，資料及價錢以餐廳公布為準

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