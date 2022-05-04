港威極尚牛宴自助晚餐　品嘗特級安格斯及和牛美饌｜美食情報

港威酒店Three on Canton於5月3日至8月31日呈獻極尚牛宴自助晚餐，炮製一系列特級安格斯及和牛美饌，前菜及沙律包括韓式香辣牛肉青瓜沙律、牛肉沙律配芥末醬、泰式香辣牛肉沙律及四川麻辣花椒牛肚等，牛肉熱葷則有澳洲的安格斯斧頭扒，以及輪流供應的香烤肉眼及和牛；其他主題美饌包括酥炸和牛、水煮牛肉、墨西哥牛肉芝士餡餅、蘿蔔燘牛腩、香烤牛肋骨配燒烤醬及即叫即煮的香辣牛肉麵等。除了牛饌主打外，更提供各式自助餐必吃之選，包括冰鎮海鮮、即開生蠔、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖喱，以及中式美饌等，而甜品則有紅莓朱古力蛋糕、栗子雲呢拿撻、柚子牛奶朱古力蛋糕及迷你熱情果忌廉泡芙，為大家的晚餐畫上圓滿句號。

極尚牛宴自助晚餐@港威酒店Three on Canton

供應期：5月3日至8月31日

供應時間：6:30pm–10:00pm

價錢：星期一至四：成人$688；小童$488

星期五至日、公眾假期及前夕：成人$728；小童$528

地址：尖沙嘴廣東道13號海港城港威酒店3樓

訂座電話：2113 7828

WhatsApp訂座：5217 6428

註：價目另設加一服務費，資料及價錢以餐廳公布為準

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