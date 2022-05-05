立夏．二十四節氣｜中醫立夏4食譜：冬瓜荷葉茶、冬瓜薏米赤小豆湯、黃瓜粟米蘿蔔湯、烏梅飲

立夏天氣濕熱，註冊中醫鄭智仁推介適合立夏進食4種食材：荷葉、冬瓜、烏梅和黃瓜，幫助消暑利濕、潤肺生津。鄭智仁提供4個食譜，大家不妨跟住製作。

立夏4食譜

1.冬瓜荷葉茶（1-2人分量）

功效：消暑利濕，健脾昇陽

材料：乾荷葉25克、冬瓜乾15克、陳皮半塊、水800毫升（約4碗）

製法：陳皮浸軟刮內瓤，冬瓜乾及乾荷葉洗淨。乾荷葉及陳皮放入鍋中加水，大火煮沸後再轉文火續煮10分鐘，加入冬瓜乾煮約5分鐘熄火，冷卻後隔渣即可飲用。

2.烏梅飲（1-2人分量）

功效：益氣生津

材料：烏梅3粒、太子參15克、麥冬10克、陳皮1塊、甘草6克、冰糖30克、水1200毫升（約6碗）

製法：烏梅、太子參、麥冬、陳皮和甘草洗淨，加水以大火煮沸後，轉文火續煮40分鐘，加入冰糖，煮至冰糖化開，即可飲用。

3.冬瓜薏米赤小豆湯（3-4人分量）

功效：清熱除煩，利尿消腫，除痰袪濕

材料：冬瓜750克、生熟薏米各30克、赤小豆50克、眉豆50克、陳皮1塊、蜜棗3粒，瘦肉300克、水3000毫升（約15碗）

製法：冬瓜洗淨切件，生熟薏米、赤小豆、眉豆和蜜棗洗淨浸泡，陳皮浸軟刮內瓤，瘦肉汆水5分鐘。所有材料加水，大火煮沸後再轉文火續煮1.5小時，加適量鹽調味即成。

4.黃瓜粟米蘿蔔湯（3-4人分量）

功效：健脾和中，消暑化濕

材料：老黃瓜1條、粟米1條、紅蘿蔔1條、栗子15粒、馬蹄10粒、扁豆60克、陳皮1塊、蜜棗3粒、瘦肉300克、水3000毫升（約15碗）

製法：老黃瓜洗淨後切塊刮內瓤，紅蘿蔔及粟米去皮洗淨切塊，栗子、馬蹄、扁豆和蜜棗洗淨浸泡，陳皮浸軟刮內瓤，瘦肉汆水5分鐘。所有材料加水，大火煮沸後再轉文火續煮1.5小時，加適量鹽調味即成。

註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。

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