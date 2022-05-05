Innisfree X Snoopy年度限量聯乘產品　綠茶籽保濕限定美肌套裝｜2022妝品

Innisfree與Peanuts合作推出年度限量聯乘產品，產品換上Snoopy和一眾經典角色的可愛包裝，其中兩款限定美肌套裝包括限量綠茶籽保濕精華套裝包含皇牌綠茶籽保濕精華以及綠茶系列的潔面膏、爽膚水和面霜體驗裝；綠茶籽保濕及火山泥清潔套裝有皇牌綠茶籽保濕精華、火山泥近零刺激毛孔清潔面膜，以及同系列迷你版的爽膚水和潔面膏。綠茶籽保濕精華蘊含三重益生元素的綠茶益生菌科技，修補肌膚補水微生態，令皮膚由內到外保持水潤。

即日至5月31日於Innisfree門市購買滿$600，即送限定Snoopy收納袋及（新昇華）石榴光肌體驗套裝；滿$888，除（新昇華）石榴光肌體驗套裝，更送限定Snoopy／Lucy造型梳一把及Snoopy粉撲一個。

Snoopy X Peanuts綠茶保濕系列

綠茶籽保濕精華套裝：$230

綠茶籽保濕及火山泥清潔套裝：$385

網址：www.innisfree.com

HKTVmall 旗艦店網站：bit.ly/3ybPCgo

查詢電話：3758 2988

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022妝品：bit.ly/38hZavn

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