KFC「母親節甜蜜滋味桶餐」  一連4日優惠價$258發售｜母親節2022

慶祝母親節，KFC於5月6日至9日特別以優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」，内有8件雞、2客燒雞扒雞皇芝士焗飯、4件巴辣香雞翼、2客格格脆薯塊（普通）、4件香熱粟米、4件葡撻及4杯汽水（中），讓你輕鬆地為媽媽準備節日盛宴。

此外，下載全新KFC App即可獲取優惠券，享用更多外送速遞至抵優惠。母親節限定優惠包括：惠顧滿$200減$25.8、滿$250送3件家鄉雞、滿$250送3件香辣脆雞、滿$200送5件巴辣香雞翼及滿$40送1件家鄉雞。優惠券適用於5月6日至15日，詳情請留意優惠券上列明之優惠條款。

母親節甜蜜滋味桶餐@KFC

推廣售價：$258

推出日期：5月6日至9日

適用時間：11:00am-2:30pm及5:30pm後

參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（旺角山東街、海運大廈、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

KFC App：bit.ly/3KMC4KJ

註：資料及價錢以餐廳公布為準

母親節2022：bit.ly/3Ei6nHL

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