「日清Friday BUY & TRY」升級夏麵祭　11款全新產品及味道登場　與媽媽同遊三大工作坊｜活動情報

合味道紀念館香港於5月帶來升級夏麵祭，以「經典風味」、「日式風味」及「環球風味」三大人氣麵食系列作重點推介，當中包括11款在市場全新推出的日清產品及味道亦會同步登陸紀念館。此外，大家於5月購物滿$100即可免費換領合味道杯麵明信片一張。

趁著今年母親節是長假期，不妨帶媽媽到訪紀念館，於名勝杯麵牆、大杯麵打卡之餘，更可於三大工作坊（我的合味道工作坊、出前一丁工作坊及穀物麥片工作坊）親手製作禮物，再到「日清Friday BUY & TRY」掃貨，實行與媽媽多多見「麵」。

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」

日期︰每逢星期五

地點：尖沙嘴廣東道33號中港城2樓26-35號舖

開放時間：11:15am-7:15pm（逢星期三休館，若星期三為公眾假期，則翌日休館）

票務詳情：

-訪客請提前於網上預約工作坊

-紀念品店開放予所有人士入場

網址：www.cupnoodles-museum.com.hk

註：資料及價錢以主辦機構公布為準

活動情報：bit.ly/38T2cGT

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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