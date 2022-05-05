Dolce & Gabbana Beauty Solar Glow光影液 + 雙色光影粉　打造甜美光澤妝效｜2022妝品

Dolce & Gabbana Beauty皇牌Solar Glow系列新添兩位新成員：Solar Glow Universal光影液和全新色調的Solar Glow Illuminating雙色光影粉，打造Sweet Glow甜美光澤妝效。光影液的Sunrise色調可於任何膚色上投射出微妙珠光，帶來溫暖而容光煥發的裸膚效果；雙色光影粉則加入Tender Apricot新色調，帶來甜美珍珠般的光澤。從帶有馬約利卡風格圖案的滴管中滴出光影液，並於塗抹在皮膚上後，再使用2.1 Tender Apricot色調的全新Illuminating雙色光影粉增強妝效，幫助打造更甜美的光澤感，成就亮麗的夏日妝容。

Dolce & Gabbana Beauty Solar Glow系列

Solar Glow Universal光影液 $430

Solar Glow Illuminating雙色光影粉 $530

地址：國際金融中心商場1056-1057號舖

電話：2789 3330

註：資料及價錢以品牌公布為準

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