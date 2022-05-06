GODIVA 5月母親節三重限定優惠：72%冰黑巧克力凍飲買一送一、精選禮盒七折、片裝巧克力買十送十
文章日期：2022年05月06日
GODIVA推出5月母親節三重限定驚喜，包括：72%冰黑巧克力凍飲買一送一、精選禮盒七折，以及於專門店購買指定散裝夾心、松露巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十，讓大家與家人一同分享甜蜜祝福。
GODIVA 5月限定優惠
1. 72%冰黑巧克力凍飲買一送一
優惠期：2022年5月7至8日（每店每日中午12時起限售100套）
售價：$55兩杯（原價$110兩杯）
2. GODIVA專門店及網店精選禮盒七折優惠 [詳情]
優惠期：即日起至5月9日（於專門店購買心形或珠寶禮盒可免費獲贈母親節咭及禮物掛牌）
3. GODIVA專門店購買指定散裝夾心、松露巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十
優惠期：2022年5月9至22日
GODIVA網店：www.godiva.com.hk
GODIVA專門店地址：www.godiva.com.hk/boutiques.html
註：資料以主辦機構公布為準
母親節2022：bit.ly/3Ei6nHL
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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