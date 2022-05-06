GODIVA 5月母親節三重限定優惠：72%冰黑巧克力凍飲買一送一、精選禮盒七折、片裝巧克力買十送十

GODIVA 5月限定優惠：於專門店購買指定散裝夾心、松露巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十。（圖片由相關機構提供）

GODIVA 5月限定優惠：72%冰黑巧克力凍飲買一送一（圖片由相關機構提供）

GODIVA推出5月母親節三重限定驚喜，包括：72%冰黑巧克力凍飲買一送一、精選禮盒七折，以及於專門店購買指定散裝夾心、松露巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十，讓大家與家人一同分享甜蜜祝福。

GODIVA 5月限定優惠

1. 72%冰黑巧克力凍飲買一送一

優惠期：2022年5月7至8日（每店每日中午12時起限售100套）

售價：$55兩杯（原價$110兩杯）

2. GODIVA專門店及網店精選禮盒七折優惠 [詳情]

優惠期：即日起至5月9日（於專門店購買心形或珠寶禮盒可免費獲贈母親節咭及禮物掛牌）

3. GODIVA專門店購買指定散裝夾心、松露巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十

優惠期：2022年5月9至22日

GODIVA網店：www.godiva.com.hk

GODIVA專門店地址：www.godiva.com.hk/boutiques.html

註：資料以主辦機構公布為準

母親節2022：bit.ly/3Ei6nHL

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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