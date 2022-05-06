嘉里酒店 X su:m37˚歎韓式下午茶獲贈護膚品換領券｜下午茶之選

香港嘉里酒店與韓國護膚品牌su:m37˚於即日至6月30日攜手呈獻「鎏金鑽光下午茶」，鹹點選用多款韓式發酵食材，如人參雞湯泡沫石頭鍋飯球、黑蒜松露醬煎野菌燴和牛臉頰粿，還有魚子醬北海道帶子韓式冷麵及韓式西班牙五花肉手卷，均啟發自地道流行的韓國美食。甜點則有希臘乳酪芝士蛋糕及黑朱古力蛋糕、椰子泡芙、菠蘿芒果鮮果杯、蜜餞檸檬及柚子口味自家焗製英式鬆餅。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每人可分別獲贈一份價值$528的su:m37°鎏金溯茫鑽光肌3件旅行套裝、購物禮遇及體驗裝換領券。

香港嘉里酒店 X SU:M37˚「鎏金鑽光下午茶」

供應期：即日至6月30日

供應時間：星期一至五2:30pm-5:30pm

星期六、日及公眾假期1:30pm-4:00pm；4:15pm-6:00pm

堂食價錢：星期一至五︰兩位$638；星期六、日及公眾假期兩位$688（包括兩小時無限添飲咖啡或茶，另設加一服務費）

外賣價錢：$588／兩位用（su:m37˚禮品優惠並不適用於外賣下午茶訂單）

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

電話：2252 5237

電郵：lobbylounge.khhk@thekerryhotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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