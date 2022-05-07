VALMONT x 文華東方　歎下午茶獲贈護膚品｜下午茶之選

香港文華東方酒店與瑞士護膚品牌VALMONT合作於5月期間呈獻限定「VALMONT煥顏亮肌下午茶」，以慶祝品牌推出全新Luminosity煥顏護理系列。下午茶盛載於三層的珠寶盒內，甜點包括葡萄柚雲呢拿慕絲杏仁脆餅、黑桑子蛋白撻、法式杏仁香橙蛋糕、薄荷特濃朱古力、覆盆子牛油蛋糕和百香果雲呢拿曲奇。鹹點方面，則有一系列三文治及酥餅。最後壓軸配上文華東方馳名玫瑰花果醬、牛油忌廉及新鮮焗製鬆餅，為此完美的下午茶作結。每天限量20份，享用此期間限定下午茶的賓客將每人獲贈一套淨肌修護體驗套裝及一系列專屬禮遇。

VALMONT x 香港文華東方酒店「VALMONT煥顏亮肌下午茶」

供應期：即日起

供應時間：周一至五2:30pm-5:00pm

周六及公眾假期2:00pm-5:00pm

周日3:30pm-5:00pm

價錢：兩位$936（另設加一服務費）【詳細餐單】

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店快船廊

查詢電話：2825 4000

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶情報：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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