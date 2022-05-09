農夫包食譜：百里香迷迭香紅菜頭濃湯焗農夫包　祛風解表、改善消化問題｜Green Monday

新型冠狀病毒疫情下，部分康復者出現胃氣脹、咳嗽、頭痛、腦霧等後遺症，較一般感冒後遺症多。註冊中醫胡玘君提供濃湯焗農夫包食譜，材料包括百里香、迷迭香、紅菜頭，可幫助新冠康復者補身。百里香辛溫，能祛風解表，常用於治療感冒、咳嗽和頭痛；迷迭香有效改善消化、胃灼熱、納呆（消化不良、胃口欠佳等）、關節痛、咳嗽、頭痛及改善記憶；紅菜頭性寒，女士月經期間慎用。

百里香迷迭香紅菜頭濃湯焗農夫包

材料：

紅菜頭 300克

紅蘿蔔 100克

菠菜 50克

百里香 少許

迷迭香 少許

素芝士 少許（可用麵粉代替）

農夫包 1個

鹽 少許

水 700毫升

製法：

1. 紅菜頭洗淨切成方粒，紅蘿蔔洗淨去皮，切成方粒，備用。

2. 迷迭香切碎，連同百里香和素芝士，加水以中火煮30分鐘，水沸後加入紅菜頭及紅蘿蔔，再加菠菜及鹽煮1分鐘。

3. 濃湯倒入農夫包，放入焗爐調100度焗4分鐘，即成。

Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm

杏汁珊瑚草 潤膚助延緩衰老

乾桃花甜菊葉茶 消食順氣助排便

日式海帶便當 助預防甲狀腺腫瘤

杏鮑菇炒蜜豆

鹽麴番茄醬意大利黃瓜意粉

小松菜蜜瓜香蕉Smoothie

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm