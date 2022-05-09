農夫包食譜：百里香迷迭香紅菜頭濃湯焗農夫包 祛風解表、改善消化問題｜Green Monday
文章日期：2022年05月09日
新型冠狀病毒疫情下，部分康復者出現胃氣脹、咳嗽、頭痛、腦霧等後遺症，較一般感冒後遺症多。註冊中醫胡玘君提供濃湯焗農夫包食譜，材料包括百里香、迷迭香、紅菜頭，可幫助新冠康復者補身。百里香辛溫，能祛風解表，常用於治療感冒、咳嗽和頭痛；迷迭香有效改善消化、胃灼熱、納呆（消化不良、胃口欠佳等）、關節痛、咳嗽、頭痛及改善記憶；紅菜頭性寒，女士月經期間慎用。
百里香迷迭香紅菜頭濃湯焗農夫包
材料：
紅菜頭 300克
紅蘿蔔 100克
菠菜 50克
百里香 少許
迷迭香 少許
素芝士 少許（可用麵粉代替）
農夫包 1個
鹽 少許
水 700毫升
製法：
1. 紅菜頭洗淨切成方粒，紅蘿蔔洗淨去皮，切成方粒，備用。
2. 迷迭香切碎，連同百里香和素芝士，加水以中火煮30分鐘，水沸後加入紅菜頭及紅蘿蔔，再加菠菜及鹽煮1分鐘。
3. 濃湯倒入農夫包，放入焗爐調100度焗4分鐘，即成。
Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm
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