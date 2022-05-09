市集@大角嘴利奧坊︰巨型西瓜韆鞦打卡裝置、本地品牌特色攤位、葉蘊儀環保物品展覽

「手作達人」葉蘊儀環保手工工作坊的製成品，將於利奧坊的市集展出。（圖片由相關機構提供）

「傳統 X 新造」立夏市集將於5月28-29日、6月3-5日在大角嘴利奧坊Square Mile舉行。全場約有40檔精選本地品牌特色攤位（如REstore、Fingerart、MRTOTO DESIGN等），將傳統物品革新改造，例如雕刻麻將與小巴牌精品、茶餐廳食品變身至潮飾物。現場設有「手作達人」葉蘊儀環保手工工作坊的製成品展覽，以及巨型西瓜韆鞦打卡裝置，齊齊迎接夏日來臨。

新會員可獲$30市集現金券 預先登記可獲Gin Tonic

活動期間，下載H∙COINS手機應用程式，成功登記成為新會員，可獲贈$30市集現金券。入場人士可獲利奧坊商戶優惠券一張。即日至5月23日預先登記出席利奧坊「傳統 X 新造」立夏市集，可於活動當日向現場工作人員展示登記證明，並同時讚好利奧坊facebook專頁和追蹤利奧坊Instagram帳號，可獲贈Bombay Sapphire特色綠茶味Gin Tonic一罐（限量700份）。禮物數量有限，換完即止。

「傳統 X 新造」立夏市集@利奧坊

日期：5月28-29日、6月3-5日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：大角嘴利得街11號利奧坊

「傳統 X 新造」立夏市集限時優惠@利奧坊

預先登記日期：5月6-23日

截止登記日期：5月23日1pm（排序以技術支援公司之伺服器接收時間為準）

預先登記方法：bit.ly/3LAxAZ0

註：資料以主辦機構公布為準

活動情報：bit.ly/38T2cGT

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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