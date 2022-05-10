中醫解迷思：菠蘿濕熱是誤解　菠蘿浸鹽水助降低致敏物含量

菠蘿是夏天當造的水果，味道酸酸甜甜。菠蘿濕熱會導致周身痕？進食菠蘿前要浸鹽水？註冊中醫鄭智仁曾接受訪問時指出，菠蘿有消暑解渴、祛濕消腫及消食止瀉等作用，並解答有關進食菠蘿的迷思。

菠蘿濕熱致全身痕癢？

鄭智仁解釋，菠蘿性平，因此不會導致濕熱內生。「濕」是因為腸胃不能正常消化而產生的代謝廢物，菠蘿所含的生物甙和菠蘿蛋白酶（Bromelain），可能令某些腸胃不耐受的人產生過敏，例如腹瀉、腹痛、全身發癢、皮膚潮紅等類似濕熱的情況，因而誤解「菠蘿是濕熱」。

進食菠蘿前要浸鹽水？

菠蘿蛋白酶是致敏物質，或會出現過敏現象，如口麻、腹瀉、腹痛、全身發癢、皮膚潮紅、頭暈等，鹽水能有效溶解菠蘿蛋白酶，減低過敏的可能。菠蘿進食前宜用鹽水浸泡20分鐘，有助降低菠蘿中致敏物質的含量和活性。浸泡鹽水亦可分解菠蘿部分有機酸，吃起來味道更甜。

什麼人不宜吃菠蘿？

菠蘿蛋白酶會加速溶解纖維蛋白和蛋白凝塊、降低血液黏度，故有抗血栓作用，有嚴重肝或腎疾病、血液凝固功能不全等患者不宜食菠蘿。菠蘿亦可能導致過敏反應，所以發燒、患有濕疹、疥瘡人士不宜多吃。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先向註冊中醫或醫生查詢。

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