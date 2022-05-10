SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜ORLANE精選限量優惠四折起　正價貨八折　眼部護理品兩件或以上七折

崇光感謝祭期間，在ORLANE專櫃購物淨價滿$1080或以上，送ORLANE補濕面霜旅行套裝。數量有限，送完即止。（圖片由相關機構提供）

SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭將於5月18日至6月26日舉行，ORLANE尖沙嘴店專櫃（5月18日-6月26日）及崇光網店（5月4日開售）推出多款精選護膚套裝限量發售，優惠四折起。網店優先發售：ORLANE補濕潔面及爽膚套裝（感謝價$380）、ORLANE皇牌B21抗齡活膚液套裝（感謝價$740）、ORLANE有機水潤亮肌面霜套裝（感謝價$450）。專櫃正價貨品八折，眼部護理產品一件七五折，兩件或以上七折；購物滿$3800，全單額外九折；購物滿淨價$1080或以上，送ORLANE補濕面霜旅行套裝。數量有限，送完即止。

ORLANE護膚專櫃：尖沙嘴崇光B1/F（電話：3911 1024）

SOGO eStore：estore.sogo.com.hk

註：資料以品牌公布為準

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