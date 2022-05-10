SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜RMK精選套裝優惠四四折起 指定彩妝買二送一 指定唇膏六折 指定套裝買滿$1000減$100
文章日期：2022年05月10日
RMK將於崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）期間推出多款必買套裝及精選優惠套裝，包括粉底霜套裝（感謝價$420-$480，低至四六折）、潔淨套裝（感謝價$520-$580，低至六七折）、隔離霜套裝（感謝價$340，買30ml享66ml），以及完美底妝套裝（感謝價$700-$830，低至四四折）等。銅鑼灣店及尖沙嘴店推出限時優惠，包括指定彩妝產品買二送一、指定唇膏產品六折、指定護膚產品買兩件或以上八折、購買指定套裝滿$1000即減$100。
SOGO崇光感謝祭
日期：2022年5月18日-6月26日
RMK崇光銅鑼灣店B1/F（電話：2831 4676）
RMK崇光尖沙嘴店B1/F（電話：3911 1027）
註：資料及價錢以主辦方公布為準
SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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