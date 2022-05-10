SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜YSL Beauté SOGO網店預售優惠已開始
文章日期：2022年05月10日
SOGO崇光感謝祭將於5月18日開始，YSL Beauté即日至17日推出崇光感謝祭「網上商店限定」，多款美妝及護膚組合率先推出預售優惠，如：美顏絕密底霜套裝感謝價$1155、美唇香水套裝感謝價$1355、夜間修復精華30ml套裝感謝價$790。SOGO崇光感謝祭「Part 1」（5月18至31日）舉行期間，銅鑼灣及尖沙嘴專櫃會推出一連串購物禮遇，以及多款人氣商品特設套裝優惠，如：夜間修復精華50ml升級套裝感謝價$2000、美顏絕密底霜套裝感謝價$1075-$1180、LIBRE香水50ml套裝感謝價$750-$1135、皇牌美唇套裝感謝價$1020-$1065。
SOGO崇光感謝祭
日期：2022年5月18日-6月26日
YSL Beauté銅鑼灣崇光百貨專櫃（電話：2831 8484）
YSL Beauté尖沙嘴崇光百貨專櫃（電話：3911 1646）
SOGO網店：www.sogo.com.hk/tc/catalog/beauty
註：資料及價錢以主辦方公布為準
SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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