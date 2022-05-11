帽子清潔注意：帽子有裝飾不宜浸水、羊毛帽毋須次次洗宜用膠紙黏走灰塵

帽子款式多，不少帽子有窩釘、閃片、羽毛等，清潔時有什麼要注意？香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，帽子有這些裝飾不宜浸水。每次戴完有裝飾的帽子，可用消毒濕紙巾清潔帽邊，再掛在通風處風乾，留意帽子不能讓陽光直射，否則會變色。如果帽子有污垢，可用牙刷沾上已稀釋的洗衣劑或清潔劑刷拭有污垢的部分，再用濕布清潔，然後用乾布或紙巾充撐整頂帽保持帽形，以防風乾時會變形。

部分帽子如羊毛帽水洗會縮水

葉曉雲提醒，不同材質的帽子有不同清潔方法。一般帽子材質多為聚酯纖維（Polyester）、棉（Cotton）或麻（Linen），可以冷水和清潔劑清洗。不過部分材質的帽子不宜浸洗，常見有以羊毛製造的帽子（如報童帽、貝雷帽），直接用水洗會導致縮水。葉曉雲教路，羊毛材質的帽子毋須每次清洗，每次清洗反而容易縮短帽子壽命。如果帽子沾到灰塵或寵物毛髮，可用寬膠紙反折套在手指，黏走灰塵。若真的要清洗，乾洗是最佳方式。

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