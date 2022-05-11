松本清香港1號店@觀塘apm 獨家品牌攻護膚品食品清潔用品
文章日期：2022年05月11日
日本人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」香港1號店登陸觀塘apm，今日（11日）開幕。松本清香港1號店除有日本熱賣藥妝及健康產品，更引入自家品牌matsukiyo，以及RECiPEO、ARGELAN等獨家日本新興品牌。自家品牌matsukiyo有護膚品、運動飲品沖劑、食品、清潔用品。RECiPEO及ARGELAN主打護膚品和身體護理產品。
松本清香港1號店 部分商品：
matsukiyo MK微波爐&冰箱用清潔濕紙巾（$8.8）
matsukiyo氨基酸3500果凍飲品（$9.8）
matsukiyo玉米脆片（$19.8）
matsukiyo業務用衣領袖口清潔劑（$39.9）
matsukiyo眼唇卸妝液（$49.8）
RECiPEO盈透安膚卸妝啫喱（$125）
RECiPEO盈透安膚洗顏泡沫（$125）
RECiPEO盈透安膚水（$155）
RECiPEO盈透安膚霜（$165）
ARGELAN植物保濕配方洗髮乳（$138.8）
ARGELAN植物保濕配方潤髮乳（$138.8）
ARGELAN保濕亮滑沐浴露（$88.8）
註：資料詳情以店方公布為準
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