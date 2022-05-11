SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜CLARINS套裝優惠  購物滿$1880獲贈保濕套裝或身體護理套裝

迎接SOGO崇光感謝祭，CLARINS除了即日至5月17日在SOGO eStore預先獨家發售多款優惠套裝，更會於5月18-31日在崇光銅鑼灣店和尖沙嘴店分別推出不同限定套裝，包括賦活明眸嫩肌套裝、賦活雙精華及面霜套裝、煥顏緊緻套裝、抗污染透白防曬霜2支套裝、透亮光感淡斑精華套裝等。購物滿$1880，可免費獲贈水潤活肌保濕套裝（價值$1017）或全方位身體護理套裝（價值$1032）。購物滿$2680，可額外獲贈產品體驗裝8件及精美化妝袋1個。購物滿$4280，可額外獲贈全方位護膚套裝及享有Club CLARINS會員雙倍積分獎賞。

SOGO崇光感謝祭

SOGO eStore預購：2022年5月4-17日

www.sogo.com.hk/tc/brand/clarins

SOGO崇光感謝祭Part 1：2022年5月18-31日

CLARINS崇光銅鑼灣店G/F（電話：2833 2411）

CLARINS崇光尖沙嘴店LG/F（電話：3911 1635）

註：資料以主辦機構公布為準

SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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