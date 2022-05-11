SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜The history of Whoo優惠價售韓國宮廷養顏秘方套裝
文章日期：2022年05月11日
SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭將於5月18日開始，SOGO eStore則已開始預售，The history of Whoo推出多款韓國宮廷養顏秘方套裝優惠，秘貼循環精華套、天氣丹華炫重生水乳套裝、天氣丹華炫重生眼霜套裝、還幼眼霜套裝、天率丹和率極致再生水乳套裝、津率享紅山蔘滋養美肌套裝、拱辰享水凝保濕睡眠面膜套裝等，均以優惠價發售。另設$1500滿額禮遇（價值$994）及$2400滿額禮遇（價值$1841）。
SOGO崇光感謝祭
Part 1：5月18-31日、Part 2：6月1-14日、Part 3：6月15-26日
網店預售：5月4日起
SOGO eStore：bit.ly/3F2cUXp
The history of Whoo銅鑼灣崇光百貨G/F（電話：2110 9628）
註：資料及價錢以相關機構公布為準
SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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