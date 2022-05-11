SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜NARS限定美妝優惠 SOGO eStore已開始
文章日期：2022年05月11日
SOGO崇光感謝祭5月18日開始，NARS Cosmetics將於5月18-31日（Part 1）在崇光百貨銅鑼灣店及尖沙嘴店推出多款限定購物優惠 (包括全新Summer Unrated限量眼影組合及雙色胭脂盤)。部分套裝亦於SOGO eStore有售。在崇光銅鑼灣或崇光尖沙嘴店買滿$880（不包括優惠套裝），可獲5件美妝禮遇（總值$430）；購物淨額滿$1380（包括優惠套裝），可獲贈柔霧完美粉底液（價值$400）。
SOGO崇光感謝祭
日期：2022年5月18-31日（Part 1）
SOGO eStore：www.sogo.com.hk/tc/search?qs=NARS
NARS Cosmetics銅鑼灣崇光百貨B1/F（電話：2573 3263）
NARS Cosmetics尖沙嘴崇光百貨LG/F（電話：3911 1607）
註：資料及價錢以相關機構公布為準
SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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