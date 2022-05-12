螢火蟲知多啲：螢火蟲不止夏天出沒　螢火蟲卵幼蟲會發光

夏季是觀賞螢火蟲的季節，螢火蟲只在夏季出沒？螢火蟲成蟲才會發光？可觀自然教育中心暨天文館網站列出螢火蟲常見誤解，並逐一解答。

誤解1：螢火蟲都在夏天出沒？

答：螢亞科的成蟲多在10至12月出現，而且數量甚多、分佈廣泛，本港大部分人為影響較少的郊野都可見牠們的蹤影，常見的有橙螢、窗螢和垂鬚螢。在3至9月出現的多是熠螢亞科的成蟲，最常見是穹宇螢，大多數本港上游天然石澗均可見其蹤影。螢火蟲成螢只是其生命史中一個很短的階段，反而幼蟲佔據了一生大部分時間（通常是大半年），這些幼蟲全年可見，特別是穹宇螢，一年四季，在上游天然石澗，均可見大量出沒，發出點點熒光。

誤解2：螢火蟲都會飛？

答：螢火蟲的雄性成蟲負責尋覓配偶，都有完整的翅膀、會飛，雌性成蟲就不一定，少數熠螢亞科的雌成蟲，前後翅均短小，不能飛，已知的螢亞科雌性成蟲全部都不會飛，一部分品種只剩短小的前翅，其餘的前後翅完全消失，由於雄螢要負責尋覓地上的雌螢，所以這類螢火蟲花很多時間在空中飛翔偵察，形成十分可觀的熒光軌迹。

誤解3：只有成蟲螢火蟲才發光？

答：螢火蟲的卵、幼蟲和蛹，都會發出熒光。成蟲發光為覓偶求愛，而卵、幼蟲和蛹發光則為防禦抗敵。卵、幼蟲和蛹的光都是持續的，而成蟲的光有些是閃動的，有些是持續的，因品種而異。

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