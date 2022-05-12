端午糉早鳥優惠｜帝港酒店集團Royal Delights素糉養生糉「佛跳牆鮑魚糉」　5月20日前網上預訂八五折

慶賀端午佳節，帝港酒店集團Royal Delights除備有充滿傳統特色的端午糉子，包括至尊足斤裹蒸糉（$228）、五香瑤柱鹹肉糉（$148）及帝港湘蓮鹼水糉（$118）外，亦推出特色端午糉子組合。「三色有機養生糉」（$228）組合內有三款素食糉子：羊肚菌金栗新豬肉糉、松茸桂圓薏仁糉及桂花藜麥甜豆糉。「帝港御品五寶糉」（$348）包括迷你瑤柱鹹肉糉、迷你湘蓮鹼水糉、羊肚菌金栗新豬肉糉、松茸桂圓薏仁糉及桂花藜麥甜豆糉，一共五款口味。「金裝佛跳牆鮑魚糉」（$348）矜貴豪氣。顧客於5月20日前於帝都、帝京、帝逸酒店及Royal Delights（Mikiki分店）購買可享低至八五折優惠。

早鳥優惠期：即日至5月20日前（約八五折優惠）

換領日期：5月15日至6月3日（最少3天前預訂）

網上預訂：www.royaldelights.com.hk

帝都酒店玉庭：沙田白鶴汀街8號1樓（電話：2694 3939）

帝京酒店Royal Delights：太子道西193號1樓（電話：2622 6256）

帝逸酒店逸軒：沙田源康街1號帝逸酒店2樓（電話：3653 1112）

Royal Delights by Royal Hotels：新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓137號（電話：2865 1868）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

買糉早鳥優惠：

萬豪金殿裹蒸糉紅豆糉 5月15日或之前網上預訂八折

米芝蓮一星逸東軒裹蒸糉、素裹蒸糉 5月15日或之前網上預訂八五折

唯港薈三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉、裹蒸糉 5月20日前預訂八五折

歷山酒店佛跳牆糉保健糉+Tea WG精品茶葉 5月22日前網上預訂八折

糉字知多啲：

糉、粽、糭哪個字才正確？中文系講師端午節「糉」字逐個解

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