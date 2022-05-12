端午糉早鳥優惠｜唯港薈三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉、裹蒸糉 5月20日前預訂八五折
文章日期：2022年05月12日
唯港薈今年首度推出端午糉子禮盒，包括黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉、三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉，鹹甜口味俱備。禮盒以高雅禮品包裝盒盛載。5月20日或之前預訂，可獲八五折優惠，可透過網上商店預訂或親往天外天中菜廳購買禮券。
黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉：$288
黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉配XO醬：$368
三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉：$238
推廣期：即日至6月3日（需於最少3日前訂購）
售賣期：即日至5月31日（需於最少3日前訂購）
網上商店：eshop.hotel-icon.com/tc/dumplings
領取日期及時間：5月28日-6月3日11:00am-8:00pm
領取地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈GREEN（大堂）／天外天中菜廳（28樓）
查詢電話：GREEN 3400 1343、天外天中菜廳 3400 1318
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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糉字知多啲：
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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