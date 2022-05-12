端午糉早鳥優惠Last Call｜萬豪金殿裹蒸糉紅豆糉　5月15日或之前網上預訂八折

香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿首度推出端午糉子禮盒，包含兩款口味：金殿乾鮑瑤柱裹蒸糉、金殿日本紅豆糉。糉子禮盒售$488，保溫袋套裝售$388，兩者均包括一隻裹蒸糉和一隻紅豆糉。糉子禮盒和保溫袋套裝已於網上發售，即日至5月15日期間網上預訂可獲八折。5月16日至6月3日期間網上訂購可獲九折。5月25日至6月3日期間可在萬豪金殿提取糉子禮盒。

網上預訂：bit.ly/JWRiceDumpling2022_mediacn

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：2810 8366

註：資料及價錢以餐廳公布為準

買糉早鳥優惠：

米芝蓮一星逸東軒裹蒸糉、素裹蒸糉 5月15日或之前網上預訂八五折

帝港酒店集團Royal Delights素糉養生糉「佛跳牆鮑魚糉」 5月20日前網上預訂八五折

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歷山酒店佛跳牆糉保健糉+Tea WG精品茶葉 5月22日前網上預訂八折

糉字知多啲：

糉、粽、糭哪個字才正確？中文系講師端午節「糉」字逐個解

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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