著數情報｜將軍澳中心「初夏感謝祭」逾170品牌折扣優惠　$1帶走GoPro、Apple Watch、iPad、Switch　周末消費滿$200獲贈餐飲贈券

將軍澳中心將於5月14日至7月10日舉辦「初夏感謝祭」，集合包括Adidas、豐澤、周大福、Glycel，提供逾170個品牌折扣優惠，大家可以低至一折的優惠價搶購原價高達$3640的精選禮遇；至於「快閃消費賞」，一連三個周末（5月14-15、21-22、28-29日）消費滿$200起即可獲贈餐飲贈券，滿$200送$20，滿$400送$40，滿$600送$60，輕鬆賺取10%回贈。

另外，5月30日舉行的「$1換購賞」，The Point會員記得準備好The Point手機應用程式，以$1超低價搶走價值高達$4500的心水產品，當中包括人氣潮物Go Pro、Apple Watch、iPad、Nintendo Switch、AirPods Pro等。

「初夏感謝祭」@將軍澳中心

日期：5月14日至7月10日

「快閃消費賞」@將軍澳中心

日期：5月14-15、21-22、28-29日

換領時間︰1:00pm-10:00pm

換領地點︰將軍澳中心G/F 中庭換領專櫃（5月14日至5月30日）／L1 VIP會員專櫃（6月1日起）

「$1換購賞」@將軍澳中心

日期：5月30日約1:00pm起（換完即止）

註：資料及價錢以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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