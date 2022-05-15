將軍澳中心+東港城「消費著數賞」　累積消費滿$20000可換$1000將軍澳中心電子贈券+$400東港城電子贈券｜著數情報

將軍澳中心和東港城即日至5月29日推出「消費著數賞」，在將軍澳中心消費滿指定金額，可同時獲得兩大商場電子贈券，總值高達$4300，兼同時賺取積分。著數一. 累積消費滿$20,000可換領$1000將軍澳中心電子贈券及$400東港城電子贈券（名額︰50個）。著數二. 累積消費滿$40,000可換領$2000將軍澳中心電子贈券及$900東港城電子贈券（名額︰50個）。

將軍澳中心 X 東港城「消費著數賞」

推廣期︰5月14-29日

換領時間︰1:00pm-10:00pm

換領地點︰將軍澳中心G/F中庭換領專櫃、東港城二樓禮品換領處

註：資料以相關機構公布為準

將軍澳中心 著數情報：

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著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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