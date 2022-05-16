香蕉食譜：豆腐渣青豆甘筍香蕉沙律+螺旋藻香蕉Smoothie　營養豐富｜Green Monday

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

香蕉製作沙律和smoothie健康美味。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中提供兩個香蕉食譜，分別以香蕉配豆腐渣、青豆、甘筍製作沙律，以及螺旋藻香蕉smoothie。豆腐渣含豐富食物纖維、鈣質、碳水化合物及蛋白質；螺旋藻富含多種維生素、礦物質、γ次亞麻油酸（GLA）及植化素，而且蛋白質含量高達60%至70%，尤其適合作素食者的蛋白質來源。

食譜1：豆腐渣青豆甘筍香蕉沙律

材料：

新鮮豆腐渣 50克

甘筍 60克

青豆 60克

香蕉 1條

醬汁材料：

無蛋奶沙律醬 22至25克

柚子胡椒 2克

醬油 10克

有機亞麻籽粉 4克

海鹽 少許

黑椒 少許

製法：

1. 新鮮豆腐渣用少許油，加少許海鹽及黑椒以中火炒約8分鐘，至熟透後備用。

2. 甘筍洗淨切粒，與青豆放入熱水煮熟，備用。

3. 香蕉切碎。

4. 所有材料放在一起加入醬汁材料攪拌，即成。

食譜2：螺旋藻香蕉Smoothie

材料：

螺旋藻粉 1包（約1.8克）

香蕉 1條

無調整豆乳 250毫升

製法：所有材料放入攪拌機，攪拌後即可飲用。

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