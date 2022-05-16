沖洗式髮膜選購使用注意　留意成分列表避用可致敏防腐劑　頭髮幼細倘頻用深層護髮或變黏膩

沖洗式髮膜有助護髮，是否人人適合使用？髮膜應如何挑選？消委會列出選購和使用沖洗式髮膜的注意事項供參考。

‧ 如果產品建議可以每日使用，或建議停留在頭髮的時間較長，消費者應特別留意成分列表，避免選用含有可致敏防腐劑CMIT／MIT混合物、可釋出甲醛成分，或多種香料致敏物質的產品。此外，亦應避免選用環矽氧烷化合物含量高的產品，以減低對環境構成影響。

‧ 沒有經過特別化學處理的頭髮，或髮絲較幼細的人，如果頻密使用深層修護的髮膜產品，或令潤髮成分累積在髮絲，令頭髮變得黏膩，反而更難梳理。

‧ 即時性護髮產品的使用時間較短，一般等待約5分鐘然後沖洗，較適合頭髮損傷問題不大的人使用。至於深層護理的護髮產品，理論上含較高濃度有效成分，建議停留在濕髮的時間一般較長，普遍適用於極度乾燥和受損的頭髮，尤其在接受染燙等處理程序後使用。

‧ 個別髮膜或有標示「配方不含SLS和SLES」或「無添加SLES及SLS起泡劑」，相關聲稱對以潤髮功能為主的髮膜實際意義或不大。因為SLS (sodium lauryl sulfate) 和SLES (sodium laureth sulfate) 同屬陰離子表面活劑 (anionic surfactants) 可提供起泡和清潔功效，常見於清潔產品。

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