家常菜食譜︰鯪魚肉釀燈籠椒【有片示範】
文章日期：2022年05月17日
睇漁農自然護理署facebook認識鯪魚，在家煮食不如試試下列食譜：鯪魚肉釀燈籠椒（煎釀燈籠椒）。
煎釀燈籠椒（4人分量）
材料︰
鯪魚肉（魚膠） 240克（6両）
細紅燈籠椒 1個
細青燈籠椒 1個
細黄燈籠椒 1個
芫荽（切碎） 2湯匙
蒜頭 2瓣
紹酒 3湯匙
生粉 1/2茶匙
植物油 2.5茶匙
魚肉醃料：
鹽 1/2茶匙
糖 1/2茶匙
生粉 1/2茶匙
調味料：
生抽 2茶匙
糖 1茶匙
麻油 1/2茶匙
生粉 1茶匙
白胡椒粉 少許
清水 3湯匙
製法：
1. 芫荽和蒜頭切碎。
2. 芫荽及魚肉醃料放進魚膠中拌匀，醃約30分鐘。
3. 紅燈籠椒、青燈籠椒、黄燈籠椒洗淨，去瓤，切件。
4. 燈籠椒底部沾生粉，釀入魚膠。
5. 易潔鑊燒熱油，將釀好的燈籠椒 (魚肉朝底) 放於鑊中，慢火煎約5分鐘。
6. 爆香蒜頭，沿鑊邊贊紹酒，加入調味料，蓋上鑊蓋，煮約3分鐘，至魚肉全熟。
食譜來源：衛生署「適飲適食」食譜
鯪魚 相關資訊：
更多食譜：bit.ly/3B4p28v
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm