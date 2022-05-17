家常菜食譜︰鯪魚肉釀燈籠椒【有片示範】

煎釀燈籠椒需要的醃料調味料（衛生署網站影片截圖）

睇漁農自然護理署facebook認識鯪魚，在家煮食不如試試下列食譜：鯪魚肉釀燈籠椒（煎釀燈籠椒）。

煎釀燈籠椒（4人分量）

材料︰

鯪魚肉（魚膠） 240克（6両）

細紅燈籠椒 1個

細青燈籠椒 1個

細黄燈籠椒 1個

芫荽（切碎） 2湯匙

蒜頭 2瓣

紹酒 3湯匙

生粉 1/2茶匙

植物油 2.5茶匙

魚肉醃料：

鹽 1/2茶匙

糖 1/2茶匙

生粉 1/2茶匙

調味料：

生抽 2茶匙

糖 1茶匙

麻油 1/2茶匙

生粉 1茶匙

白胡椒粉 少許

清水 3湯匙

製法：

1. 芫荽和蒜頭切碎。

2. 芫荽及魚肉醃料放進魚膠中拌匀，醃約30分鐘。

3. 紅燈籠椒、青燈籠椒、黄燈籠椒洗淨，去瓤，切件。

4. 燈籠椒底部沾生粉，釀入魚膠。

5. 易潔鑊燒熱油，將釀好的燈籠椒 (魚肉朝底) 放於鑊中，慢火煎約5分鐘。

6. 爆香蒜頭，沿鑊邊贊紹酒，加入調味料，蓋上鑊蓋，煮約3分鐘，至魚肉全熟。

食譜來源：衛生署「適飲適食」食譜

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