SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜KANEBO精選優惠四八折起　指定套裝買滿$1000減$100　滿$2000減$400

KANEBO將於SOGO崇光感謝祭期間推出多項限定優惠，包括購買淨值滿$1000享KANEBO指定唇膏及眼部卸妝液（價值$370）；滿$2500享KANEBO皇牌護膚組合（$513）；滿$3500享KANEBO奢寵修護組合（$892）；額外現金折扣：購買指定套裝滿$1000減$100，滿$2000減$400。KANEBO亦備有多款皇牌套裝以優惠價發售（如：LUNASOL四色眼影套裝感謝價$440-$480，低至四八折；KANEBO抗齡緊塑提拉精華套裝感謝價$1500，買一享二；KANEBO滋潤日霜套裝感謝價$620，四九折）。

SOGO崇光感謝祭

日期：2022年5月18日-6月26日

KANEBO崇光銅鑼灣店3/F（電話：2833 2412）

KANEBO崇光尖沙嘴店B1/F（電話：3911 1033）

註：資料及價錢以主辦方公布為準

SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm