SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜BORGHESE三折皇牌入門套裝　購物額外折扣優惠高達$1000

BORGHESE於崇光感謝祭推出多款SOS皇牌護理套裝，即日起至6月26日率先於崇光eShop優先預售，皇牌美膚泥漿套裝、溫泉療膚套裝及瑞士基因賦活小藍瓶精華套裝更以低至三二折發售；入門Head to Toe Home Spa套裝最低只需$280，便可盡享意式療膚享受。另外，今日（18日）起於崇光百貨銅鑼灣店美妍專櫃及美妍中心更加推門市獨家優惠，購物可享額外折扣優惠高達$1000。

BORGHESE美妍中心

崇光百貨銅鑼灣店SOGO CLUB 15樓（電話：2831 4828）

BORGHESE美妍專櫃

崇光百貨銅鑼灣店3/F（電話：6972 5570）

SOGO eShop：www.sogo.com.hk/tc/brand/borghese

註：資料及價錢以相關機構公布為準

SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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