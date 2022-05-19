食用魚知多啲：九肚魚 前部分光滑無鱗 後部分圓鱗易甩 骨酥可食
文章日期：2022年05月19日
漁農自然護理署facebook近日介紹九肚魚［又稱龍頭魚、軟骨魚、豆腐魚、佃（粵音：電）魚］，屬狗母魚科，主要分佈在印度洋和西太平洋。九肚魚屬中底層的肉食性魚類，大多數棲息於沙泥底質的海區，以食小魚和蝦為主。九肚魚身體柔軟，呈圓柱形，前部分光滑無鱗，後部分細小圓鱗容易脫落，口裂頗大，牙細尖銳。九肚魚一般長度為25厘米，最長可達40厘米，肉質細嫩，骨酥可食，很多食肆會炸成椒鹽九肚魚。
食安中心建議消費者購買和處理九肚魚的注意事項：
選購九肚魚
1. 向信譽良好、可靠商舖購買九肚魚。
2. 只買經妥善冷藏或置於冰上的九肚魚。
3. 選擇魚身帶光澤的九肚魚。九肚魚應略帶鮮味，不應有任何化學品氣味。
處理九肚魚
1. 回家後立即把九肚魚放進冰箱。
2. 用流動自來水徹底清洗九肚魚。
3. 徹底煮熟九肚魚至中心溫度達攝氏75度或以上。可查看魚肉是否已烹煮至不再透明及容易分開。
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