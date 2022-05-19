著數情報｜德福廣場「德福購物節」優惠低至一折　買滿$1500送$200回贈獎賞+消費5倍積分賞

九龍灣德福廣場5月20日至6月16日一連四個星期舉行「德福購物節」，過萬件精選商品優惠價低至一折發售。（圖片由相關機構提供）

九龍灣德福廣場5月20日至6月16日一連四個星期舉行「德福購物節」，過萬件精選商品優惠價低至一折發售。活動期間逢周五、六及日更有「周末激筍限定優惠」，時裝、美容、鐘表首飾、健康食品、電子產品、家具等均會以獨家折扣或買一送一優惠發售。同時，商場推出買$1500送$200「多買多賞」消費獎賞，每人換領次數不限，MTR Mobile登記用戶更專享「假日限定5倍“FUN”」，盡享多重消費禮遇，買得多賺得多。多個人氣廚具品牌亦會分階段於場內增設限定快閃店，讓大家以優惠價入手心水廚具用品。

「德福購物節」@德福廣場

日期：5月20日至6月16日（逢周五、六及日有「周末激筍限定優惠」）

首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零 售美食優惠等；

第二階段（6月3日至6月16日）主打時裝、電子產品、鐘表首飾、保健個人護理用品、消閒娛樂、書籍及文具禮品等

「廚具家品限定快閃店」@德福廣場

日期：

5月20日至5月29日（生活．煮場限定快閃店）

5月31日至6月8日（德國卡爾牌限定快閃店）

6月10日至6月19日（德國孖人牌限定快閃店）

地點：德福廣場一期地下展覽場地

註：資料以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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