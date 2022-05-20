一田購物優惠日　超市多國食材、零食、雜貨低至二六折發售　特設「$100任揀4件」任配專區｜著數情報

一田百貨、超市、特別展場地址（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日營業時間（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日將於5月25日至6月7日舉行，其中超市優惠分兩星期推出。（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日將於5月25日至6月7日舉行，其中超市優惠分兩星期推出。（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日（圖片由相關機構提供）

一田購物優惠日將於5月25日至6月7日舉行，其中超市優惠分兩星期出擊，多國食材、零食、雜貨低至二六折發售，首星期（5月25日至31日）帶來$78.8加拿大急凍生波士頓龍蝦（六七折）、$119日本北海道熟帶子2L（半價）、$88空運直送澳洲活藍青口（六四折）、$105美國急凍天然黑安格斯牛小排扒（七六折）、$50沖繩奧巴沙芝士蛋糕（五六折）、$99黃櫻涼之樽酒純米吟釀（五九折）、$35.9/2包金呂宋芒果乾（七二折）；第二星期（6月1至7日）限售優惠包括：$56愛爾蘭急凍蟶子（六五折）、$119 Casale火腿芝士卷（七折）、$35.9 Orion粟米小食/薯片/麵包片（六五折）等。

另外，今次購物優惠日設置的「$100任揀4件」專區，匯集糧油雜貨、健美飲品麵食、防疫好物、痛貼藥液等多款精選產品，顧客可按喜好所需任選4件，無分價錢及種類，靈活組合心頭好。

一田購物優惠日

日期：5月25日至31日（一田百貨）、5月25日至6月7日（一田超市）

地點：全線一田百貨、一田超市及各大展場

網址：https://vip.yata.hk

註：資料以主辦方公布為準

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