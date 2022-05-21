小滿‧二十四節氣｜中醫食譜：祛濕健脾止癢湯　孕婦忌服、津液不足者慎服

二十四節氣的小滿時期容易導致皮膚痕癢、濕疹等問題，註冊中醫徐澤昌提供祛濕健脾止癢湯食譜，以土茯苓、薏苡仁、赤小豆等食材煲湯，有理氣健脾、祛濕止癢的功效，尤其適合脾虛濕蘊型（指飲食不節或稟賦不耐，脾胃運化失職，濕熱內生）的濕疹患者，徵狀包括皮膚潮紅，伴有水疱、滲水、痕癢，胃口較差，或伴有稀溏大便、易疲倦。留意此湯孕婦忌服，津液不足者慎服。

祛濕健脾止癢湯

材料：

新鮮土茯苓 30克

薏苡仁 30克

赤小豆 30克

扁豆 30克

淮山 30克

陳皮 1角

瘦肉 半斤

水 10碗

製法：

1. 瘦肉切件汆水，土茯苓切塊洗淨，赤小豆、扁豆、淮山及陳皮洗淨浸泡，備用。

2. 所有材料放入煲內，加水以大火煲滾後，轉細火再煮1.5小時，即成。

文：何芍盈

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