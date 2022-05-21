小滿‧二十四節氣｜中醫食譜：祛濕健脾止癢湯 孕婦忌服、津液不足者慎服
文章日期：2022年05月21日
二十四節氣的小滿時期容易導致皮膚痕癢、濕疹等問題，註冊中醫徐澤昌提供祛濕健脾止癢湯食譜，以土茯苓、薏苡仁、赤小豆等食材煲湯，有理氣健脾、祛濕止癢的功效，尤其適合脾虛濕蘊型（指飲食不節或稟賦不耐，脾胃運化失職，濕熱內生）的濕疹患者，徵狀包括皮膚潮紅，伴有水疱、滲水、痕癢，胃口較差，或伴有稀溏大便、易疲倦。留意此湯孕婦忌服，津液不足者慎服。
祛濕健脾止癢湯
材料：
新鮮土茯苓 30克
薏苡仁 30克
赤小豆 30克
扁豆 30克
淮山 30克
陳皮 1角
瘦肉 半斤
水 10碗
製法：
1. 瘦肉切件汆水，土茯苓切塊洗淨，赤小豆、扁豆、淮山及陳皮洗淨浸泡，備用。
2. 所有材料放入煲內，加水以大火煲滾後，轉細火再煮1.5小時，即成。
文：何芍盈
小滿．二十四節氣：
小滿人體聚濕氣易致皮膚痕癢 中醫提醒少喝凍飲、少吃辛辣煎炸物
小滿悶熱出汗多 中醫教養生：吃瓜果清熱 冷氣宜保持24度避長開
夏天養生：
中醫立夏4食譜：冬瓜荷葉茶、冬瓜薏米赤小豆湯、黃瓜粟米蘿蔔湯、烏梅飲
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm