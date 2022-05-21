著數情報｜ELEMENTS圓方「春夏時尚消費賞」、「周末美妝驚喜」可享100%回贈　PREMIERE CINEMAS半價戲票優惠

即日起至8月31日，逢星期一至四（公眾假期除外）憑推廣碼「PE50」購買PREMIERE CINEMAS正價戲票可享5折優惠。（圖片由相關機構提供）

即日至5月29日，ELEMENTS圓方逢星期五至日推出「周末美妝驚喜」（圖片由相關機構提供）

ELEMENTS圓方於5月21日至6月30日呈獻「春夏時尚消費賞」，顧客於場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿$2000，即享合共總值$2000獎賞；另憑指定消費亦可享總值$10,000驚喜禮遇，當中包括PREMIERE CINEMAS電影禮券及商戶電子禮券。另外，ELEMENTS圓方更推出「周末美妝驚喜」，由即日至5月29日逢星期五至日於指定美容及護理商戶即日電子消費滿$2000，即享總值$2000獎賞。

購物之餘，電影迷更可以由即日至8月31日憑推廣碼「PE50」購買PREMIERE CINEMAS正價戲票（逢星期一至四，公眾假期除外）即可專享5折優惠，盡情投入光影世界之中。

「春夏時尚消費賞」@ELEMENTS圓方

推廣日期：5月21日至6月30日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

「周末美妝驚喜」@ELEMENTS圓方

推廣日期：即日至5月29日（逢星期五至日）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

註：資料及優惠以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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